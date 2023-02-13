30, 50 та 100 тисяч гривень: юрист пояснив, як змінилися виплати надбавок військовим

Тепер є не дві градації, а три

З 1 лютого в Україні змінили порядок додаткової грошової винагороди для військовослужбовців ЗСУ та співробітників системи Міністерства внутрішніх справ. Стало відомо, кого з військових найбільше торкнулися зміни.

Найбільшу виплату у розмірі 100 тисяч гривень для військових, які беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи щодо нацбезпеки та оборони, перебуваючи в районах ведення бойових дій, залишили. Проте кількість військових, які отримували ці виплати, скоротили. Про це адвокат приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов розповів в інтерв’ю NV.

"Надалі Генштаб визначив принцип географії для визначення того, де йдуть ці бойові дії. Тобто прийняли відповідний наказ і були чіткіше визначені місця, які вважаються зонами проведення бойових дій", — сказав Лихачов.

Щодо виплат у розмірі 50 тисяч гривень, адвокат наголосив, що їх виплачують тим, хто виконує бойові завдання у складі військового управління, штабу, які здійснюють оперативне управління підрозділами. Повний список цих органів буде визначено головнокомандувачем або начальником Генерального штабу.

Лихачов також зазначив, що найбільше питань після нововведень стосуються виплат у розмірі 30 тисяч гривень, які раніше отримували усі військові у тилу.

"Це досить суттєва надбавка. Тепер це змінено, і фактично такі виплати здійснюються тим, хто виконує згідно з бойовими наказами бойові завдання у складі діючих угруповань військ сил оборони. Простими словами, доплати 30 тис. грн залишили військовослужбовцям, які безпосередньо у зоні бойових дій, але, скажімо, не на першій лінії розмежування", — пояснив він

Хоча зміни мали більше стосуватися надбавки у 30 тисяч гривень, але водночас з’явилися ще й нові виплати у розмірі 50 тисяч.

"Але при цьому запровадили поняття виплати 50 тис. грн, тому що раніше було 100 тис. та 30 тис. Тобто тепер є не дві, а три градації", — констатував він.

Адвокат наголосив, що говорили й про збільшення посадових окладів українських воїнів. Однак відповідних документів, які б підтверджували цю інформацію, Лихачов не бачив у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські військові можуть одержати від 6700 до 13 400 гривень. Призначенням та виплатами займатиметься Пенсійний фонд України.