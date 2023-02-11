Допомога з догляду за хворою або людиною похилого віку: як отримати допомогу від держави

Хто має право отримувати виплати від держави

Українці, які доглядають літнього чи хворого родича, мають право отримати соціальну допомогу від держави.

Як інформує видання "На пенсії", опікуни людей похилого віку мають право звернутися за фінансовою допомогою до уповноважених державних установ.

Виплачувати цю допомогу повинні установи соціального страхування та центри соціального забезпечення.

Крім людей, які доглядають літніх, отримувати виплати мають право опікуни:

осіб з інвалідністю першої групи;

людей похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворих осіб, які не можуть самі про себе подбати;

дітей з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

При цьому отримувати виплати мають право повнолітні дієздатні особи, які:

проживають разом з особою, з наведеного вище списку та мають загальний побут, що має бути підтверджено пропискою або перевіркою соцслужб;

не ведуть підприємницької діяльності та здійснюють догляд на непрофесійній основі;

мають щомісячний дохід нижче за прожитковий мінімум.

Вони можуть звернутися до ЦНАПу, органів соцзахисту або виконавчого органу їхнього населеного пункту з відповідною заявою та документами, після чого їхня заявка має бути розглянута протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенці можуть отримати декретні та лікарняні, якщо їх не виплачує роботодавець.