Помощь по уходу за больным или пожилым человеком: как получить помощь от государства

Кто имеет право получать выплаты от государства

Украинцы, которые ухаживают за пожилым или больным родственником, имеют право получить социальную помощь от государства.

Как информирует издание "На пенсии", опекуны пожилых людей, имеют право обратиться за финансовой помощью в уполномоченные государственные учреждения.

Выплачивать эти пособия должны учреждения социального страхования и центры социального обеспечения.

Кроме людей, которые ухаживают за пожилыми, получать выплаты имеют право опекуны:

лиц с инвалидностью первой группы;

пожилых людей с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больных лиц, которые не могут сами о себе позаботиться;

детей с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

При этом получать выплаты имеют право совершеннолетние дееспособные лица, которые:

проживают вместе с лицом, из вышеприведенного списка и имеют общий быт, что должно быть подтверждено пропиской или проверкой соцслужб;

не ведут предпринимательской деятельности и осуществляют уход на непрофессиональной основе;

имеют ежемесячный доход ниже прожиточного минимума.

Они могут обратиться к ЦПАУ, органы соцзащиты или исполнительный орган их населенного пункта с соответствующим заявлением и документами, после чего их заявка должна быть рассмотрена в течение 10 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переселенцы могут получить декретные и больничные, если их не выплачивает работодатель.