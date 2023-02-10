Указывать можно не всё: какие доходы не повлияют на назначение субсидии

Вместе с заявлением человек обычно подает информацию о доходах — своих и членах семьи.

С начала февраля в Украине изменились некоторые правила по начислению субсидий. Однако они никак не повлияли на перечень доходов, которые должны быть указаны при подаче заявления на получение пособия, чтобы те, которые не имеют для субсидии никакого значения. О чем следует информировать органы власти, говорилось уже неоднократно. Сегодня же мы расскажем, что не стоит внимания, а значит, может не вноситься в перечень общих доходов, если вы подаете на субсидию.

Более подробную информацию передает портал "Патриоты Украины". Общее количество категорий выплат, о которых можно не сообщать, недостаточно обширно, однако в него включены некоторые "популярные" виды социальной помощи.

Следовательно, вы можете не указывать как источник доходов:

проценты по банковским депозитам. Конечно, речь идет о счетах, где остается меньше 100 тыс. грн. Впрочем, при наличии такой суммы в банке, вам субсидию не предоставят в целом;

выплаты для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Речь о 2000 грн/человек, который выделяется украинцам, вынужденно покинувшим собственные дома во время войны;

алименты;

соцпомощь на сирот;

единовременную помощь при рождении или усыновлении ребенка. Ежемесячное же пособие на ребенка обязательно вносится в декларацию;

помощь от благотворительных организаций, в том числе от ООН (чаще речь о 2200 грн/месяц);

единовременную выплату за присвоение звания "Мать-героиня";

некоторые другие виды доходов, в частности оплата работы членам избирательных комиссий, пособие на похороны и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие две категории граждан могут внезапно оказаться без субсидийных выплат и с чем это связано.

Также мы сообщали, как рассчитывается размер субсидий после подачи заявления.