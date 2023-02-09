Две категории граждан могут лишить субсидии – кто в зоне риска

С февраля жилищные субсидии не будут засчитываться автоматически. Украинцы должны будут самостоятельно перечислять деньги за потребленные коммунальные услуги

Несмотря на то, что в Украине крайне сложная экономическая ситуация из-за войны, которая длится уже почти год, граждане все еще получают разные виды социальной помощи. Среди которых и жилищная субсидия. Пока их могут получить украинцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги. Субсидию на коммуналку назначают при определенных условиях и правилах, которые нарушать нельзя. В противном случае этот вид государственной помощи придется вернуть. "Телеграф" разбирался, в каких случаях жилищных субсидий могут лишить.

Если получатель социальной помощи не захочет возвращать деньги, которые ему выплатило государство, Пенсионный фонд или другой уполномоченный орган, назначавший субсидии, имеет право обратиться с иском в суд и принудительно взыскать начисленные деньги.

Лишение субсидий — кого может затронуть

граждане, которые скрывали свои реальные доходы, однако продолжают получать пособие от государства, которое в рамках действующего законодательства по закону ему не принадлежит;

украинцы, которые не платят за потребленные коммунальные услуги в полном объеме в течение трех месяцев и имеют долги за коммуналку.

Ранее Телеграф сообщал, как в Украине рассчитывают суммы субсидий на коммунальные услуги.

Напомним, каким образом заявку на субсидии можно подать в режиме онлайн.