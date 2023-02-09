Дві категорії громадян можуть позбавити субсидії - хто у зоні ризику

З лютого житлові субсидії не зараховуватимуть автоматично. Українці повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті комунальні послуги

Попри те, що в Україні вкрай складна економічна ситуація через війну, яка триває вже майже рік, громадяни все ще отримують різні види соціальної допомоги. Серед яких і житлова субсидія. Наразі їх можуть отримати українці, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. Субсидію на комуналку призначають за певних умов та правил, які порушувати не можна. У протилежному разі цей вид державної допомоги доведеться повернути. "Телеграф" розбирався, в яких випадках житлових субсидій можуть позбавити.

Як пише видання zn.ua, якщо одержувач соціальної допомоги не захоче повертати гроші, які йому виплатила держава, Пенсійний фонд чи інший уповноважений орган, який призначав субсидії, має право звернутися з позовом до суду і примусово стягнути нараховані гроші.

Позбавлення субсидій — кого може торкнутися

громадяни, які приховували свої реальні доходи, однак продовжують отримувати допомогу від держави, яка в рамках чинного законодавства за законом їй не належить;

українці, які не сплачують за спожиті комунальні послуги у повному обсязі впродовж трьох місяців і мають борги за комуналку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні розраховують суми субсидій на комунальні послуги.

Нагадаємо, яким чином заявку на субсидії можна подати в режимі онлайн.