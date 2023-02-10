Зазначати можна не все: які доходи не вплинуть на призначення субсидії

Разом із заявою людина зазвичай подає інформацію про доходи — свої та членів родини

Із початку лютого в Україні змінилися деякі правила щодо нарахування субсидій. Однак вони аж ніяк не вплинули на перелік доходів, які мають бути зазначені при подачі заяви на отримання допомоги, аби ж ті, які не мають для субсидії жодного значення. Про що слід інформувати органи влади, говорилося уже неодноразово. Сьогодні ж ми розкажемо, що не варто уваги, а, отже, може не вноситися у перелік загальних доходів, якщо ви подаєте на субсидію.

Детальнішу інформацію передає портал "Патріоти України". Загальна кількість категорій виплат, про які можна не повідомляти, не досить обширна, однак в неї включені деякі "популярні" види соціальної допомоги.

Отже, ви можете не вказувати як джерело доходів:

відсотки з банківських депозитів. Звісно, мова про рахунки, де лишається менше 100 тис. грн. Утім при наявності такої суми в банку, вам субсидію не нададуть загалом;

виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Мова про 2000 грн/особа, яка виділяється українцям, які вимушено покинули власні домівки під час війни;

аліменти;

соцдопомогу на сиріт;

одноразову допомогу при народженні або усиновленні дитини. Щомісячна ж допомога на дитину обов'язково вноситься до декларації;

допомогу від благодійних організацій, в тому числі від ООН (найчастіше мова про 2200 грн/місяць);

одноразову виплату за надання звання "Мати-героїня";

деякі інші види доходів, зокрема оплата роботи членам виборчих комісій, допомога на похорон тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дві категорії громадян можуть раптово опинитися без субсидійних виплат і з чим це пов'язано.

Також ми повідомляли, як загалом розраховується розмір субсидій після подачі заяви.