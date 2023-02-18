Виплати військовим: яка компенсація призначається за бойове поранення

Сума компенсації залежить від тяжкості поранення

Українські військовослужбовці, які дістали поранення під час виконання бойового завдання, можуть розраховувати на компенсацію від держави.

Як розповів адвокат Дмитро Ювдій, розмір виплат у цьому випадку залежить від того, чи призвело поранення до інвалідності та наскільки важким воно було.

"Поранення може бути отримане під час несення служби, але не пов’язане з виконанням бойових завдань чи бойових зіткнень. Тобто ми говоримо саме про бойове поранення", — уточнив він.

Так, у 2023 році отримання після отримання бойового поранення можна отримати компенсацію у розмірі:

400 прожиткових мінімумів (1 073 600 грн), якщо воно призвело до інвалідності І групи;

300 прожиткових мінімумів (805 200 грн), якщо воно призвело до інвалідності ІІ групи;

250 прожиткових мінімумів (671 000 грн), якщо воно призвело до інвалідності ІІІ групи.

Якщо поранення не призвело до інвалідності, але спричинило тимчасову втрату працездатності, то за це передбачено виплату від 50 до 70 прожиткових мінімумів (134-187 тисяч гривень).

Адвокат також пояснив, що інвалідність та ступінь втрати працездатності встановлюється медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), а ось військово-лікарська комісія (ВЛК) робить висновок про те, чи поранено внаслідок виконання бойового завдання чи ні. У разі незгоди з висновком його можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, з 1 лютого змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди для військовослужбовців, у зв’язку з цим багато хто з них почав отримувати менше.