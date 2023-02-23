Повышения пенсий в марте не будет? В Кабмине сделали неожиданное заявление

Редакция индексации может отличатся от изначального проекта

Хотя о грядущей мартовской индексации пенсий говорят уже довольно давно Кабинет министров Украины пока не принял соответствующее постановление. Однако, данное решение может произойти уже в ближайшее время.

Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на заявление заместителя министра социальной политики Украины Дарьи Марчак.

"Еще окончательное решение не утверждено. Постановление Кабинета министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабинета министров еще не принято. Поэтому об этом, как о завершенном факте, можно будет говорить в ближайшие дни", — передает издание слова замминистра.

При этом Марчак не исключает того, что окончательная редакция постановления правительства об индексации пенсий будет отличаться от проекта, подготовленного Минсоцполитики. В то же время, по ее словам, к индексации уже идет подготовка и готовятся начисления для выплат с 1 марта.

Напомним, что недавно министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что инфляция "съела" доходы граждан, а потому с 1 марта сумма выплат будет поднята на 20%. По её словам, в украинском бюджете должно хватить денег на это, а в среднем выплаты поднимутся на 400-700 гривен. При этом, "Формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение пенсий только тем категориям, у кого пенсия выше минимальной", заявила она.

Ранее мы писали о том, что в Украине хотят снизить размер пенсии для одной категории пенсионеров.

Также мы сообщали о том, что названа максимальная сумма повышения выплат во время новой индексации.