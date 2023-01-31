Почти в два раза: в Украине хотят снизить размер пенсии для одной категории пенсионеров

Бывшие судьи КСУ получают пенсию в 70 раз превышающую минималку

В Украине могут существенно снизить размер пенсии для одной из категорий пенсионеров, которая может потерять сразу 40% своих месячных выплат.

Как говорится в законопроекте №8321, речь идет о бывших судьях Конституционного суда Украины (КСУ). Соответствующий документ уже был рассмотрен профильным комитетом парламента, который рекомендовал Верховной Раде принять его.

Отмечается, что в настоящее время эта категория пенсионеров получает выплаты в размере 50% от зарплаты судьи КСУ, то есть чуть более 150 тысяч гривен. Законопроект же предлагает сократить эти выплаты до 30% от зарплаты, то есть до чуть более 90 тысяч гривен.

Авторы документа убеждены, что пенсии бывших судей КСУ, которые в 70 раз превышающую минималку и в 20 раз среднюю пенсию военнослужащих, в условиях войны повышают уровень социального напряжения и являются недопустимыми.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют ввести благотворительные пенсионные выплаты, благодаря которым пенсионеры смогут получить доплаты дополнительные деньги за счет благотворительных вносов от юридических лиц.