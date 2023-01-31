Майже в два рази: в Україні хочуть знизити розмір пенсії для однієї категорії пенсіонерів

Колишні судді КСУ отримують пенсію, яка у 70 разів перевищує мінімалку

В Україні можуть суттєво знизити розмір пенсії для однієї із категорій пенсіонерів, яка може втратити одразу 40% своїх місячних виплат.

Як йдеться у законопроєкту №8321, йдеться про колишніх суддів Конституційного суду України (КСУ). Відповідний документ уже було розглянуто профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Зазначається, що наразі ця категорія пенсіонерів отримує виплати у розмірі 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше ніж 150 тисяч гривень. Законопроєкт пропонує скоротити ці виплати до 30% від зарплати, тобто до трохи понад 90 тисяч гривень.

Автори документа переконані, що пенсії колишніх суддів КСУ, які у 70 разів перевищують мінімалку та у 20 разів середню пенсію військовослужбовців, в умовах війни підвищують рівень соціальної напруги та є неприпустимими.

Як повідомлялося раніше, в Україні планують запровадити благодійні пенсійні виплати, завдяки яким пенсіонери зможуть отримати доплати додаткових грошей за рахунок благодійних внесків від юридичних осіб.