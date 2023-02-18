Индексация пенсий в марте: стало известно, на сколько поднимут выплаты

Выплаты будут подняты на 20%

С 1 марта в Украине планируют провести индексацию пенсий для всех категорий пенсионеров, при этом в среднем они будут повышены на 400-700 гривен.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого марафона новостей, ее ведомство работает над тем, чтобы индексация была проведена у всех категорий получателей этих выплат.

"Формула, определенная действующим законодательством, предусматривает повышение пенсий только тем категориям, у кого пенсия выше минимальной", — сказала она.

При этом Жолнович подчеркнула, что инфляция "съела" доходы граждан, а потому с 1 марта сумма выплат будет поднята на 20%.

Министр добавила, что в украинском бюджете должно хватить денег на это, а в среднем выплаты поднимутся на 400-700 гривен.

Тем самым поднимется и средняя пенсия по Украине. Если сейчас она составляет 3500 грн, то после индексации она поднимется до 4200-4500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют надбавки к пенсионным выплатам в Украине и за какие заслуги их получают.