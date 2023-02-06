Кому из украинских пенсионеров положены надбавки: названы категории

Кому и за что дают доплаты к пенсии

В Украине несмотря на военное время продолжаются выплаты пенсий и социальных выплат, а кроме них ряду граждан положены надбавки.

Как сообщает издание "На пенсии", в этом году правительство заморозило повышение пенсий, связанных с прожиточным минимумом и зарплатой, однако есть ряд выплат, которые от них не зависят.

Доплата к пенсии по возрасту

Лица старше 70 лет имеют право на дополнительные выплаты, которые напрямую зависят от возраста.

Так при достижении 70 лет пенсионер начнет получать дополнительные 300 гривен.

Сумма будет увеличена при достижении 75 летнего возраста и составит 456 гривен, а при достижении 80 лет — 579 гривен.

Дополнительный стаж

Если пенсионер имеет стаж выше установленной законом нормы, то он будет получать дополнительно 1% от пенсии за каждый полный год, отработанный сверх нормы.

Если же получаемая пенсия превышает прожиточный минимум, то процент надбавки будет исчисляться от прожиточного минимума, а не от пенсии. В настоящее время он составляет 2093 гривны.

Дети

Если на удержании пенсионера есть несовершеннолетние дети, то они будут получать по 15 гривен за каждого ребенка.

Чтобы получить такую надбавку, следует подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, добавив к нему документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие его пребывание на содержании заявителя.

Донорство

Почетные доноры крови могут получать до 10% от прожиточного минимума.

Чтобы получить этот статус, необходимо бесплатно сдать 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз крови.

Как сообщалось ранее, в Украине разрабатывают проект Порядка оплаты благотворительных пожертвований с дальнейшей их выплатой пенсионерам.