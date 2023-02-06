Кому з українських пенсіонерів дають надбавки: названі категорії

Кому та за що дають доплати до пенсії

В Україні попри воєнний час продовжуються виплати пенсій та соціальних виплат, а крім них низці громадян покладено надбавки.

Як повідомляє видання "На пенсії", цього року уряд заморозив підвищення пенсій, пов’язаних із прожитковим мінімумом та зарплатою, проте є низка виплат, які від них не залежать.

Доплата до пенсії за віком

Особи віком від 70 років мають право на додаткові виплати, які безпосередньо залежать від віку.

Так, при досягненні 70 років пенсіонер почне отримувати додаткові 300 гривень.

Сума буде збільшена при досягненні 75 років і становитиме 456 гривень, а при досягненні 80 років — 579 гривень.

Додатковий стаж

Якщо пенсіонер має стаж вище за встановлену законом норму, то він отримуватиме додатково 1% від пенсії за кожен повний рік, відпрацьований понад норму.

Якщо ж пенсія перевищує прожитковий мінімум, то відсоток надбавки обчислюватиметься від прожиткового мінімуму, а не від пенсії. Наразі він становить 2093 гривні.

Діти

Якщо на утриманні пенсіонера є неповнолітні діти, то вони отримуватимуть по 15 гривень за кожну дитину.

Щоб отримати таку надбавку, слід подати заяву до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують його перебування на утриманні заявника.

Донорство

Почесні донори крові можуть отримувати до 10% прожиткового мінімуму.

Щоб отримати цей статус, необхідно безкоштовно здати 40 разових допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз крові.

Як повідомлялося раніше, в Україні розробляють проєкт Порядку оплати благодійних пожертв з подальшою їх виплатою пенсіонерам.