Чи збільшать пенсії у 2023 році: у ПФУ розповіли, чого чекати пенсіонерам

В Україні невдовзі проведуть індексацію пенсій

Через повномасштабну війну росії проти України підвищення пенсій у 2023 році українці не побачать, проте березнева індексація все ж таки залишає надії на те, що пенсіонери зможуть отримати більше.

Як повідомляє Суспільне, заступниця голови правління пенсійного фонду Ірина Ковпашко зазначила, що після розрахунку інфляції за попередній рік в Україні проведуть індексацію виплат.

За її словами, індексація може бути індивідуальною чи масовою.

Перша проводиться у разі, коли в людини з’явилися підстави вважати, що вона має отримувати іншу пенсію. Наприклад, якщо він отримав державну нагороду, став почесним донором, продовжила працювати та отримала додатковий стаж тощо.

"Такі перерахунки проводились у попередні роки і плануються у 2023 році", — зазначила вона.

Другий тип індексацій проводиться без обігу та стосується більшості пенсіонерів. Саме таку мають провести у березні.

Ковпашко підкреслила, що це торкнеться насамперед страхової пенсії, тобто людей, які отримують виплати за віком, інвалідністю, втратою годувальника, вислугою років тощо. Також це торкнеться тих, хто отримує пенсії за "військовим" та "чорнобильським" законами.

За розрахунками Мінсоцполітики, після індексації в середньому пенсії зростуть на 5%.

Як повідомлялося раніше, в Україні розробляють проєкт Порядку оплати благодійних пожертв з подальшою їх виплатою пенсіонерам.