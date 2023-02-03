Увеличат ли пенсии в 2023 году: в ПФУ рассказали, чего ждать пенсионерам

В Украине вскоре проведут индексацию пенсий

Из-за полномасштабной войны россии против Украины повышения пенсий в 2023 году украинцы не увидят, однако мартовская индексация все же оставляет надежды на то, что пенсионеры смогут получить больше.

Как сообщает "Суспільне", заместитель председателя правления пенсионного фонда Ирина Ковпашко отметила, что после расчета инфляции за предыдущий год в Украине проведут индексацию выплат.

По ее словам, индексация может быть индивидуальной или массовой.

Первая проводится в случае, когда у человека появились основания считать, что он должен получать другую пенсию. Например, если он получил государственную награду, стал почетным донором, продолжила работать и получила дополнительный стаж и т.д.

"Такие перерасчеты проводились в предыдущие годы и планируются в 2023 году", — отметила она.

Второй тип индексаций проводится без обращения и касается большинства пенсионеров. Именно такую должны провести в марте.

Ковпашко подчеркнула, что это затронет в первую очередь страховой пенсии, то есть людей, которые получают выплаты по возрасту, инвалидности, потере кормильца, по выслуге лет. Также это затронет тех, кто получает пенсии по "военному" и "чернобыльскому" законах.

Стоит отметить, что по расчетам Минсоцполитики, после индексации в среднем пенсии вырастут на 5%.

Как сообщалось ранее, в Украине разрабатывают проект Порядка оплаты благотворительных пожертвований с дальнейшей их выплатой пенсионерам.