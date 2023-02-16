Повышение пенсий в марте: чего ждать работающим и неработающим пенсионерам

В марте текущего года будет проведена индексация пенсий для неработающих пенсионеров

В марте в Украине проведут индексацию пенсий. Разница при расчете пенсий для работающим и неработающих граждан зависит сразу от нескольких параметров.

Консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что размер пенсии выходит из трех чисел — средней зарплаты в стране за три года, коэффициента, рассчитываемого на основании индивидуальной заработной платы человека и его соотношения со средней зарплатой по Украине и коэффициента стажа. Об этом пишет издание "Факты".

Данная формула останется неизменной, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Однако разница при расчетах будет зависеть от других параметров.

По словам Коробкина, если размер пенсии за сверхурочный стаж привязан к прожиточному минимуму, для пенсионеров, которые не работают, выплаты увеличатся. В случае работающих пенсионеров, выплаты не положены в таком случае.

Когда человек увольняется с работы, пенсию пересчитывают уже по актуальному прожиточному минимум, который есть на тот момент.

Для тех, у кого минимальная пенсия по возрасту, будет действовать такой же механизм. То есть, ее размер зависит от минимальной зарплаты по Украине.

Относительно доплат, зависящим от возраста и стажа, выходит похожая ситуация. Гражданам, достигшим 70 лет, и имеющим полный стаж, должны доплачивать не менее 2500 гривен. Однако повышение коснулось только тех лиц, которые прекратили трудовую деятельность. Для работающих пенсия остается прежней, и ее размер может быть пересмотрен в случае увольнения.

Сергей Коробкин также напомнил украинцам, что в марте текущего года будет проведена индексация пенсий исключительно для неработающих пенсионеров. А уже в апреле будут индексировать пенсии работающим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, на сколько процентов вырастут пенсии в марте.