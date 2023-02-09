Некоторым украинцам планируют отменить пенсии: кого это касается

Кроме обычных пенсий предложение касается и так называемых спецпенсий

Пока в Украине одной из категорий пенсионеров хотят уменьшить выплаты, других украинцев предлагают вообще лишить их. Такой законопроект уже был обнародован на сайте Минсоцполитики, однако еще не зарегистрирован в парламенте. В настоящий момент продолжается общественное обсуждение инициативы, которое продлится до 16 февраля.

Так, согласно документу, в Украине предлагают прекращать выплату пенсии (или не назначать ее в момент достижения соответствующего возраста) украинцам, которые должны отбывать наказание за ряд преступлений. Речь идет о 109-111 статьях УК:

действия, направленные на насильственное изменение власти;

посягательство на территориальную целостность;

государственная измена;

коллаборационизм.

Предполагается, что в основном выплаты будут прекращать, как только обвинительный приговор суда вступит в силу. Однако также положения закона собираются применять к подозреваемым в этих преступлениях, которые объявлены в розыск и/или скрываются от следствия, в т.ч. за границей или на оккупированных территориях Украины.

Уже после выхода на свободу правонарушителям будут возвращать пенсию. Тем, кто достигнет пенсионного возраста за время отбывания наказания, выплаты также будут назначена уже после истечения тюремного срока.

Кроме обычных пенсий предложение касается и так называемых спецпенсий, которые официально носят название "пожизненное денежное содержание" и выплачивается экс-судьям, прокурорам, некоторым военным и ученым. После выхода из мест лишения свободы таким гражданам предлагают не возвращать их "особые" выплаты. Пенсия может быть назначена только на общих условиях.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать украинских пенсионерам от мартовской индексации.

Также мы сообщали о том, что некоторым пенсионерам в Украине начислят доплаты.