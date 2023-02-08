Индексация пенсий: о чем стоит знать работающим пенсионерам

Не все пенсии будут индексированы

В Украине в марте текущего года проведут индексацию пенсий, из-за чего ряд категорий получателей выплат получат существенные прибавки. Однако с этим есть свои нюансы.

Как рассказал независимый консультант Сергей Коробкин в комментарии изданию "На пенсии", в первую очередь разницу почувствуют работающие пенсионеры, для которых пересчет проводится по несколько иному принципу.

Он объяснил, что у некоторых категорий пенсионеров размер минимальной пенсии, а также надбавки за стаж сверх нормы привязывается к прожиточному минимуму, и когда его повышают, то происходит автоматический перерасчет выплат.

Однако для работающих пенсионеров перерасчет в этих случаях не происходит, поскольку их пенсия зависит от минимальной зарплаты. Перерасчет в таком случае происходит после увольнения человека с работы.

Похожая ситуация происходит и с лицами, которые получают надбавки за стаж и возраст.

Консультант напомнил, что с 1 декабря 2022 года общий размер пенсии со всеми надбавками для лиц моложе 70 лет и с необходимым стажем не может быть 2500 гривен, а потому все, кто получал меньшие выплаты будут "подтянуты" до этого уровня. Для работающих пенсионеров пересмотр произойдет лишь в случае увольнения.

При этом он советует не спешить с увольнением, поскольку какого-либо существенного увеличения выплат пенсионеры все равно не увидят.

"На самом же деле сегодня разница в размерах пенсий работающих и неработающих пенсионеров несущественна. Если человек имеет силы и возможность работать, то лучше работать, особенно в это непростое время", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют надбавки к пенсионным выплатам в Украине и за какие заслуги их получают.