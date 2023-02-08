Індексація пенсій: про що варто знати пенсіонерам, які працюють

Не всі пенсії будуть індексовані

В Україні в березні поточного року проведуть індексацію пенсій, через що низка категорій одержувачів виплат отримають суттєві надбавки. Однак із цим є свої нюанси.

Як розповів незалежний консультант Сергій Коробкін у коментарі виданню "На пенсії", насамперед різницю відчують працюючі пенсіонери, для яких перерахунок проводиться за дещо іншим принципом.

Він пояснив, що в деяких категорій пенсіонерів розмір мінімальної пенсії, а також надбавки за стаж понад норму прив’язується до прожиткового мінімуму, і коли його підвищують, відбувається автоматичний перерахунок виплат.

Проте для працюючих пенсіонерів перерахунок у цих випадках не відбувається, оскільки їхня пенсія залежить від мінімальної зарплати. Перерахунок у разі відбувається після звільнення людини з роботи.

Схожа ситуація відбувається і з особами, які отримують надбавки за стаж та вік.

Консультант нагадав, що з 1 грудня 2022 року загальний розмір пенсії з усіма надбавками для осіб віком до 70 років і з необхідним стажем не може бути 2500 гривень, а тому всі, хто отримував менші виплати, будуть "підтягнуті" до цього рівня. Для пенсіонерів, що працюють, перегляд відбудеться лише у разі звільнення.

При цьому він радить не поспішати зі звільненням, оскільки якогось суттєвого збільшення виплат пенсіонери все одно не побачать.

"Насправді сьогодні різниця у розмірах пенсій працюючих і непрацюючих пенсіонерів несуттєва. Якщо людина має сили і можливість працювати, то краще працювати, особливо в цей непростий час", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.