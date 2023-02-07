Виплати збільшаться на 500 гривень і вище: на що чекати пенсіонерам від березневої індексації

Що буде з пенсіями у березні

В Україні з 1 березня буде проведено індексацію пенсій, внаслідок якої для різних категорій пенсіонерів виплати збільшаться на суми від 500 гривень та більше.

Орієнтовно внаслідок індексації розмір розрахункової пенсії (без надбавок) зросте на 24%, однак точну цифру незабаром має озвучити Мінсоцполітики.

Якщо цифра підтвердиться, це буде найбільшим приростом пенсій за останні роки. Річ у тім, що цей індекс залежить від інфляції, а вона в Україні була значною.

При цьому збільшення у 500 гривень побачать ті пенсіонери, які отримують розрахункову пенсію близьку до мінімальної. Відповідно, що більше "гола пенсія", то сильніше вона збільшиться.

Однак є й винятки, наприклад, чиновники на пенсії цієї надбавки не отримають, а для військових пенсіонерів індексацію буде проведено за іншими правилами.

Важливо пам’ятати, що різні надбавки до індексації не підлягають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.