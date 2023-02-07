Выплаты увеличатся на 500 гривен и выше: чего ждать пенсионерам от мартовской индексации

Что будет с пенсиями в марте

В Украине с 1 марта будет проведена индексация пенсий, в результате которой для разных категорий пенсионеров выплаты увеличатся на суммы от 500 гривен и больше.

Как сообщает OBOZREVATEL, ориентировочно вследствие индексации размер расчетной пенсии (без надбавок) вырастет на 24%, однако точную цифру вскоре должен озвучить Минсоцполитики.

Если цифра подтвердится, то это будет самым большим приростом пенсий за последние годы. Дело в том, что этот индекс зависит от инфляции, а она в Украине была значительной.

При этом прибавку в 500 гривен увидят те пенсионеры, которые получают расчетную пенсию близкую к минимальной. Соответственно, чем больше "голая пенсия", тем сильнее она увеличится.

Однако есть и исключения, например чиновники на пенсии этой прибавки не получат, а для военных пенсионеров индексация будет проведена по другим правилам.

Важно помнить, что разные надбавки индексации не подлежат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют надбавки к пенсионным выплатам в Украине и за какие заслуги их получают.