Деяким українцям планують скасувати пенсії: кого це стосується

Крім звичайних пенсій, пропозиція стосується і так званих спецпенсій.

Поки в Україні одній з категорій пенсіонерів хочуть зменшити виплати, інших українців пропонують взагалі позбавити їх. Такий законопроект вже було оприлюднено на сайті Мінсоцполітики, проте ще не зареєстровано у парламенті. Наразі триває громадське обговорення ініціативи, яке триватиме до 16 лютого.

Так, згідно з документом, в Україні пропонують припиняти виплату пенсії (або не призначати її на момент досягнення відповідного віку) українцям, які мають відбувати покарання за низку злочинів. Йдеться про 109-111 статей КК:

дії, спрямовані на насильницьку зміну влади;

посягання на територіальну цілісність;

Державна зрада;

колабораціонізм.

Передбачається, що в основному виплати припинятимуть, як тільки обвинувальний вирок суду набуде чинності. Однак положення закону збираються застосовувати до підозрюваних у цих злочинах, які оголошені в розшук і/або ховаються від слідства, в т.ч. за кордоном чи на окупованих територіях України.

Вже після виходу на волю правопорушникам повертатимуть пенсію. Тим, хто досягне пенсійного віку під час відбування покарання, виплати також буде призначено вже після закінчення тюремного строку.

Крім звичайних пенсій, пропозиція стосується і так званих спецпенсій, які офіційно звуться "довічне грошове утримання" і виплачуються екс-суддям, прокурорам, деяким військовим та вченим. Після виходу із місць позбавлення волі таким громадянам пропонують не повертати їхні "особливі" виплати. Пенсія може бути призначена лише на загальних умовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що чекати українських пенсіонерів від березневої індексації.

Також ми повідомляли, що деяким пенсіонерам в Україні нарахують доплати.