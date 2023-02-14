Пенсии в Украине вырастут: сколько прибавят к выплатам в марте

Повышать пенсию будут с учетом инфляции в марте

В марте 2023 года в Украине проведут индексацию пенсий. В министерстве социальной политики рассказали, на сколько увеличатся выплаты для граждан нашей страны.

Так, в марте пенсии вырастут примерно на 18-20% из-за инфляции. Окончательных расчетов пока нет. Их обнародуют ближе к концу текущего месяца. Об этом в интервью украинской службе Голоса Америки рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет", – сказала Жолнович.

По ее словам, украинскому правительству во время полномасштабной войны в стране удалось сохранить выплаты пенсий благодаря зарплатам военным.

"Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы там ни странно не было, но благодаря нашим воинам, потому что около миллиона людей пошли служить в армию. Там у них достаточно высокие заработные платы, из этих зарплат у нас есть единый социальный взнос, который идет в пенсионный фонд, что позволило стабилизировать пенсионный фонд, не провалить его. То есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, они работают как инструмент поддержки пенсионеров", — добавила министр.

Оксана Жолнович также подчеркнула, что на данном этапе продолжаются расчеты. Этот показатель сейчас берут из соответствующих статистических органов и по формуле рассчитывают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из граждан может рассчитывать на повышение пенсии после индексации в марте.