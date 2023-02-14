Пенсії в Україні зростуть: скільки додадуть до виплат у березні

Підвищуватимуть пенсію з урахуванням інфляції у березні

У березні 2023 року в Україні проведуть індексацію пенсій. У міністерстві соціальної політики розповіли, наскільки збільшаться виплати громадянам нашої країни.

Так, у березні пенсії зростуть приблизно на 18-20% через інфляцію. Остаточних розрахунків наразі немає. Їх оприлюднять ближче до кінця цього місяця. Про це в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Ми підвищуватимемо пенсії, враховуючи інфляцію в березні. Відсоток сказати ще не можу, тому що він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18 до 20 відсотків збільшення буде", — сказала Жолнович.

За її словами, українському уряду під час повномасштабної війни в країні вдалося зберегти виплати пенсій завдяки військовим зарплатам.

"Пенсійний фонд за цей проміжок часу фактично продемонстрував свою стійкість, і це сталося, хоч би як там дивно не було, але завдяки нашим воїнам, бо близько мільйона людей пішли служити в армію. Там у них досить високі заробітні плати, із цих зарплат у нас є єдиний соціальний внесок, що йде до пенсійного фонду, що дозволило стабілізувати пенсійний фонд, не провалити його. Тобто наші внутрішні гроші, які ми сплачуємо військовим, вони працюють як інструмент підтримки пенсіонерів", — додала міністр.

Оксана Жолнович також наголосила, що на даному етапі продовжуються розрахунки. Цей показник зараз беруть із відповідних статистичних органів та за формулою розраховують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто із громадян може розраховувати на підвищення пенсії після індексації у березні.