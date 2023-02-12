У березні чи все ж таки у квітні: українцям розповіли, коли буде проведено індексацію пенсій

У профільному міністерстві розповіли, коли буде проведено індексацію пенсійних виплат

Довгоочікувана багатьма українськими пенсіонерами індексація пенсій буде проведена у березні, як і планувалося спочатку.

Як розповіла в інтерв’ю "Укрінформу" міністр соціальної політики Оксана Жолнович, її відомство наразі проводить необхідні розрахунки для проведення індексації.

"Ми працюємо над тим, щоб провести індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації та відповідний закон. Думаю така індексація відбудеться у березні", — сказала вона.

Варто зазначити, що низка українських ЗМІ після цього з посиланням на це інтерв’ю повідомили, що нібито індексацію буде проведено у квітні, після чого уточнення довелося давати безпосередньо Міністерству соціальної політики.

"Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством", — йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Наголошується, що дату проведення індексації встановлено Законом "Про обов’язкове пенсійне страхування" і цього року вона відбудеться вчасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кому з українців проведуть індексацію пенсій, а кому доведеться зачекати ще.