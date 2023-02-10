В Україні перерахують пенсії: хто може розраховувати на підвищення виплат

Перерахунок пенсій у березні відбуватиметься автоматично

У березні поточного року в Україні проведуть індексацію пенсій, на яку було виділено 40 млрд гривень. "Телеграф" докладніше розповість про те, кого це торкнеться і хто з громадян може розраховувати на підвищення виплат.

Проведення масових перерахунків не потребує попередніх звернень громадян. Вони відбуваються автоматично – кожному в одну дату та за одними правилами. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Підвищать пенсію у березні найбільш незахищеним категоріям українців. До них відносять страхові пенсії:

з інвалідності;

за віком;

за вислугою років;

за втратою годувальника.

Мінімальні страхові виплати також буде перераховано чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри виплат для цієї категорії громадян прив’язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Кому не перерахують пенсії у березні

Заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко повідомляє, що індексацію спеціальних пенсій, що стосуються науковців, військовослужбовців, держслужбовців тощо, буде виконано після завершення воєнного стану в країні.

"Що стосується індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, то уряд прийняв відповідну постанову, але вона набуде чинності з наступного місяця після закінчення воєнного стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться воєнний стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані пенсії" – сказала Ковпашко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть знизити розмір пенсії для однієї із категорій громадян. Відповідний документ уже розглянуто у парламенті.