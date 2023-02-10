В Украине пересчитают пенсии: кто может рассчитывать на повышение выплат

Перерасчет пенсий в марте будет происходить автоматически

В марте текущего года в Украине проведут индексацию пенсий, на которую было выделено 40 млрд гривен. "Телеграф" расскажет подробнее о том, кого это коснется и кто из граждан может рассчитывать на повышение выплат.

Проведение массовых перерасчетов не требует предварительных обращений граждан. Они происходят автоматически — каждому в одну дату и по одним правилам. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Повысят пенсию в марте наиболее незащищенным категориям украинцев. К ним относят страховые пенсии:

по инвалидности

по возрасту

по выслуге лет

по потере кормильца.

Минимальные страховые выплаты также будут пересчитаны чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Кому не пересчитают пенсии в марте

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко сообщает, что индексация специальных пенсий, которые касаются ученых, военнослужащих, госслужащих и т.д., будет выполнена после завершения военного положения в стране.

"Что касается индексации пенсий, назначенных по специальным законам, то правительство приняло соответствующее постановление, но в силу оно вступит со следующего месяца после окончания военного положения. То есть мы ожидаем, что завершится военное положение и с первого числа следующего месяца должны быть проиндексированы пенсии", – сказала Ковпашко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят снизить размер пенсии для одной из категорий граждан. Соответствующий документ уже рассмотрен в парламенте.