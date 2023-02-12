В марте или все же в апреле: украинцам рассказали, когда будет проведена индексация пенсий

В профильном министерстве рассказали, когда будет проведена индексация пенсионных выплат

Долгожданная многими украинскими пенсионерами индексация пенсий будет проведена в марте, как и планировалось изначально.

Как рассказала в интервью "Укринформу" министр социальной политики Оксана Жолнович, ее ведомство в настоящее время проводит необходимые расчеты для проведения индексации.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю такая индексация состоится в марте", — сказала она.

Стоит отметить, что ряд украинских СМИ после этого со ссылкой на это интервью сообщили, что якобы индексация будет проведена в апреле, после чего уточнение пришлось давать непосредственно Министерству социальной политики.

"Индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дата проведения индексации установлена Законом "Об обязательном пенсионном страховании" и в этом году она состоится вовремя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому из украинцев проведут индексацию пенсий, а кому придется подождать еще.