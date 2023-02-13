Масштабна індексація у березні: кому і на скільки підвищать пенсії в Україні

Індексацію пенсій проведуть відповідно до інфляції

У березні в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій. Експерти розповіли, кому з громадян і на скільки вже незабаром можуть збільшити виплати.

Індексація пенсій відбудеться, оскільки виплати на це передбачені Пенсійним фондом України. План на січень за Єдиним соціальним внеском, який наповнює ПФУ, був перевиконаний на 26,5% (6,1 мільярда гривень). Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев розповів "24 каналу".

Своєю чергою міністр Мінсоцполітики Оксана Жолнович говорить про те, що індексацію буде проведено у березні відповідно до інфляції.

"Ми працюємо над тим, щоб провести індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації та відповідний закон. Думаю, що така індексація відбудеться у березні. Зараз проводимо розрахунки", — сказала вона.

Кого стосуватимуться індексації пенсії

У 2023 році відбудеться індексація для тих, хто отримує страхову пенсію. До них відносяться:

пенсії за віком;

з вислуги років;

у зв’язку із втратою годувальника;

з інвалідності.

Крім того, індексація стосуватиметься пенсій військовим та чорнобильцям, які мають інвалідність, а також громадянам, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

На скільки можуть проіндексувати пенсії

Індексація пенсій в Україні проводиться з урахуванням двох основних показників: розміру інфляції та динаміки середньої зарплати, з якої сплачено ЄСВ за останні три роки.

Відповідний коефіцієнт розраховується як половина від показника інфляції за минулий рік і показника середньої зарплати за попередні три роки.

"На сьогодні у нас показник інфляції 26,6%, але поки що немає показника середньої заробітної плати за попередній рік, з якої сплачено ЄСВ. Цей показник підраховує зараз Пенсійний фонд і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю десь через тиждень-два. І тоді ми дізнаємося, яким буде розмір індексації. У будь-якому випадку розмір індексації визначатиметься двозначними цифрами", — зазначив Гетьманцев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям можуть скасувати виплату пенсій. Відповідний документ вже оприлюднено на сайті Мінсоцполітики, однак у Раді його ще не зареєстрували.