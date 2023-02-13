Масштабная индексация в марте: кому и на сколько повысят пенсии в Украине

Индексацию пенсий проведут в соответствии с инфляцией

В марте в Украине произойдет ежегодная индексация пенсий. Эксперты рассказали, кому из граждан и на сколько уже вскоре могут повысить выплаты.

Индексация пенсий состоится, поскольку выплаты на это предусмотрены в Пенсионном фонде Украины. План на январь по Единому социальному взносу, который наполняет ПФУ, был перевыполнен на 26,5% (6,1 миллиарда гривен). Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал "24 каналу".

В свою очередь министр Минсоцполитики Оксана Жолнович говорит о том, что индексация будет проведена в марте в соответствии с инфляцией.

"Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в марте. Сейчас проводим расчеты", — сказала она.

Кого будут касаться индексации пенсии

В 2023 году состоится индексация для получающих страховую пенсию. К ним относятся:

пенсии по возрасту;

по выслуге лет;

в связи с потерей кормильца;

по инвалидности.

Кроме того, индексация будет касаться пенсий военным и чернобыльцам, которые имеют инвалидность, а также гражданам, принимавшим участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

На сколько могут проиндексировать пенсии

Индексация пенсий в Украине проводится с учетом двух основных показателей: размера инфляции и динамики средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за последние три года.

Соответствующий коэффициент рассчитывается как половина от показателя инфляции за прошлый год т показателя средней зарплаты за предыдущие три года.

"На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каким будет размер индексации. В любом случае размер индексации будет определяться двузначными цифрами", — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым украинцам могут отменить выплату пенсий. Соответствующий документ уже обнародован на сайте Минсоцполитики, однако в Раде еще не был зарегистрирован.