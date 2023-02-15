Индексация пенсий в Украине: названа сумма повышения выплат

Индексации подлежит не вся сумма пенсии, а только расчетная часть

В марте 2023 года ожидается плановая индексация пенсий в Украине. Надбавка к выплатам может составлять примерно 24%.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Пенсионеры, которые получают пенсию в размере 6250 гривен после индексации могут получить надбавку в размере 1,5 тысяч гривен.

Чтобы рассчитать показатель выплат, нуобходимо разделить на два уровень инфляции за год. К полученному значению нужно прибавить половину среднего ежегодного роста заработных плат за три года и перевести в проценты.

Важно отметить, что индексации подлежит не вся сумма пенсии, а только расчетная — без учета надбавок и других дополнительных выплат. Что касается надбавок, то их добавляют к расчетной части пенсии — они могут быть за сверхурочный стаж, особые награды и по достижению определенного возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в марте пенсии вырастут примерно на 18-20% из-за инфляции. Но окончательных расчетов пока нет.