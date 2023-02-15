Індексація пенсій в Україні: названо суму підвищення виплат

Індексації підлягає не вся сума пенсії, а лише розрахункова частина

У березні 2023 року очікується планова індексація пенсій в Україні. Надбавка до виплат може становити приблизно 24%.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі 6250 гривень після індексації, можуть отримати надбавку у розмірі 1,5 тисяч гривень.

Щоб розрахувати показник виплат, необхідно розділити на два рівень інфляції протягом року. До отриманого значення потрібно додати половину середнього щорічного зростання заробітних плат за три роки та перевести у відсотки.

Важливо зазначити, що індексації підлягає не вся сума пенсії, а лише розрахункова частина — без урахування надбавок та інших додаткових виплат. Щодо надбавок, то їх додають до розрахункової частини пенсії — вони можуть бути за понаднормовий стаж, особливі нагороди та досягнення певного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у березні пенсії зростуть приблизно на 18-20% через інфляцію. Але остаточних розрахунків наразі немає.