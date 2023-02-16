Підвищення пенсій у березні: чого чекати працюючим та непрацюючим пенсіонерам

У березні поточного року буде проведено індексацію пенсій для непрацюючих пенсіонерів

У березні в Україні проведуть індексацію пенсій. Різниця при розрахунку пенсій для працюючих та непрацюючих громадян залежить одразу від кількох параметрів.

Консультант із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що розмір пенсії виходить із трьох чисел — середньої зарплати в країні за три роки, коефіцієнта, що розраховується на підставі індивідуальної заробітної плати людини та її співвідношення із середньою зарплатою по Україні та коефіцієнта стажу. Про це пише видання "Факти".

Ця формула залишиться незмінною, як для працюючих, так і непрацюючих пенсіонерів. Однак різниця при розрахунках залежатиме від інших параметрів.

За словами Коробкіна, якщо розмір пенсії за понаднормовий стаж прив’язаний до прожиткового мінімуму, для пенсіонерів, які не працюють, виплати збільшаться. У разі працюючих пенсіонерів виплати не належать у такому випадку.

Коли людина звільняється з роботи, пенсію перераховують уже за актуальним прожитковим мінімумом, який є на той момент.

Для тих, хто має мінімальну пенсію за віком, діятиме такий самий механізм. Тобто її розмір залежить від мінімальної зарплати в Україні.

Щодо доплат, що залежать від віку та стажу, виходить схожа ситуація. Громадянам, які досягли 70 років і мають повний стаж, мають доплачувати не менше 2500 гривень. Проте підвищення торкнулося лише осіб, які припинили трудову діяльність. Для працюючих пенсія залишається незмінною, і її розмір може бути переглянутий у разі звільнення.

Сергій Коробкін також нагадав українцям, що у березні поточного року буде проведено індексацію пенсій виключно для непрацюючих пенсіонерів. А вже у квітні індексуватимуть пенсії працюючим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, на скільки відсотків виростуть пенсії у березні.