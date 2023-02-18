Індексація пенсій у березні: стало відомо, на скільки піднімуть виплати

Виплати буде піднято на 20%

З 1 березня в Україні планують провести індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів, причому в середньому їх буде підвищено на 400-700 гривень.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного марафону новин, її відомство працює над тим, щоб індексацію було проведено у всіх категорій отримувачів цих виплат.

"Формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну", — сказала вона.

При цьому Жолнович наголосила, що інфляція "з’їла" доходи громадян, а тому з 1 березня суму виплат буде піднято на 20%.

Міністр додала, що в українському бюджеті має вистачити грошей на це, а у середньому виплати піднімуться на 400-700 гривень.

Тим самим підніметься і середня пенсія щодо України. Якщо зараз вона становить 3500 грн, то після індексації вона підніметься до 4200-4500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.