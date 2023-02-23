Підвищення пенсій у березні не буде? У Кабміні зробили несподівану заяву

Редакція індексації може відрізнятись від початкового проекту

Хоча про майбутню березневу індексацію пенсій говорять уже досить давно Кабінет Міністрів України поки що не прийняв відповідної ухвали. Однак це рішення може відбутися вже найближчим часом.

Про це пише видання РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника міністра соціальної політики України Дар’ї Марчак.

"Ще остаточне рішення не затверджено. Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабінету міністрів ще не прийнято. Тому про це як про завершений факт можна буде говорити найближчими днями", — передає видання слова заступника міністра.

При цьому Марчак не виключає того, що остаточна редакція постанови уряду про індексацію пенсій відрізнятиметься від проекту, підготовленого Мінсоцполітики. Водночас, за її словами, до індексації вже йде підготовка та готуються нарахування для виплат із 1 березня.

Нагадаємо, що нещодавно міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що інфляція "з’їла" доходи громадян, а тому з 1 березня суму виплат буде піднято на 20%. За її словами, в українському бюджеті має вистачити грошей на це, а в середньому виплати піднімуться на 400-700 гривень. При цьому, "Формула, визначена чинним законодавством, передбачає підвищення пенсій лише тим категоріям, у кого пенсія вища за мінімальну", заявила вона.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть знизити розмір пенсії для однієї категорії пенсіонерів.

Також ми повідомляли про те, що названо максимальну суму підвищення виплат під час нової індексації.