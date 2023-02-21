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Індексація пенсій: названо максимальну суму підвищення виплат

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пенсії Новина оновлена 21 лютого 2023, 19:45
Пенсії. Фото vesti.ua

Стали відомі нові нюанси індексації у березні

З 1 березня українським пенсіонерам буде проведено індексацію пенсій, в результаті якої багато хто побачить збільшення виплат. Водночас було встановлено і граничну суму надбавки.

Як йдеться у проєкті постанови Кабміну, оприлюдненої Федерацією профспілок України (ФПУ), внаслідок індексації виплати не можуть бути підвищені більш ніж на 1500 гривень.

У пояснювальній записці йдеться, що проєкт акта спрямований насамперед на захист найбільш уразливих верств пенсіонерів з урахуванням того, що в умовах воєнного часу більша частина видатків держбюджету спрямовується на потреби оборони.

У документі передбачено, що:

  • розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1500 гривень;
  • показник середньої зарплати з якої сплачено страхові внески для обчислення пенсії буде встановлено на позначці 1,20 для пенсій, призначених до 2020 року;
  • підвищення пенсій, встановлених у 2020-22 роках становитиме 100 гривень;
  • для пенсій, встановлених до 2020 року, 100 гривень буде мінімальною сумою підвищення;

За даними Мінсоцу, під цю індексацію потрапить 10,56 мільйона осіб, а на її проведення з бюджету доведеться взяти 82 мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.

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#Україна #Пенсії #Пенсія