Індексація пенсій: названо максимальну суму підвищення виплат

Стали відомі нові нюанси індексації у березні

З 1 березня українським пенсіонерам буде проведено індексацію пенсій, в результаті якої багато хто побачить збільшення виплат. Водночас було встановлено і граничну суму надбавки.

Як йдеться у проєкті постанови Кабміну, оприлюдненої Федерацією профспілок України (ФПУ), внаслідок індексації виплати не можуть бути підвищені більш ніж на 1500 гривень.

У пояснювальній записці йдеться, що проєкт акта спрямований насамперед на захист найбільш уразливих верств пенсіонерів з урахуванням того, що в умовах воєнного часу більша частина видатків держбюджету спрямовується на потреби оборони.

У документі передбачено, що:

розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1500 гривень;

показник середньої зарплати з якої сплачено страхові внески для обчислення пенсії буде встановлено на позначці 1,20 для пенсій, призначених до 2020 року;

підвищення пенсій, встановлених у 2020-22 роках становитиме 100 гривень;

для пенсій, встановлених до 2020 року, 100 гривень буде мінімальною сумою підвищення;

За даними Мінсоцу, під цю індексацію потрапить 10,56 мільйона осіб, а на її проведення з бюджету доведеться взяти 82 мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.