Індексація пенсій в Україні: про які важливі нюанси треба пам’ятати

Підвищення виплат можливо буде не настільки великим, як багато хто очікував

З 1 березня в Україні буде проведено індексацію пенсій практично для всіх категорій їхніх отримувачів. При цьому очікується, що вона буде найбільш масштабною за останні роки.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного марафону новин, висока інфляція, з якою Україна зіткнулася минулого року, суттєво вплинула на доходи громадян.

При цьому, щоб зробити пенсії актуальнішими, їх підвищать одразу на 20%. Тобто у середньому виплати піднімуть у середньому на 400-800 гривень, проте є важливий нюанс, про який не варто забувати.

Річ у тому, що індексація стосується лише "чистої" пенсії без надбавок. Це означає, що для багатьох українських пенсіонерів це збільшення не буде таким масштабним, як вони могли очікувати.

Варто також пам’ятати, що індексація проводиться лише для непрацюючих пенсіонерів. Якщо ж громадянин України після досягнення пенсійного віку продовжує займатися професійною діяльністю, то індексація для нього відбудеться лише після звільнення. При цьому експерти не рекомендують через це кидати роботу, особливо в нинішні непрості часи.

Крім того, не варто сприймати цю індексацію як підвищення пенсій, оскільки її завдання полягає в тому, щоб урівноважити розміри виплат та зростання цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які існують надбавки до пенсійних виплат в Україні та за які заслуги їх одержують.