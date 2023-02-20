Индексация пенсий в Украине: о каких важных нюансах надо помнить

Повышение выплат возможно будет не настолько большим, как многие ожидали

С 1 марта в Украине будет проведена индексация пенсий практически для всех категорий их получателей. При том, ожидается, что она будет наиболее масштабной за последние годы.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого марафона новостей, высокая инфляция, с которой Украина столкнулась в прошлом году, существенно повлияла на доходы граждан.

При этом, чтобы сделать пенсии более актуальными, их повысят сразу на 20%. То есть в среднем выплаты поднимут в среднем на 400-800 гривен, однако есть важный нюанс, о котором забывать не стоит.

Дело в том, что индексация касается лишь "чистой" пенсии без надбавок. Это значит, что для многих украинских пенсионеров это увеличение не будет столь масштабным, как они могли ожидать.

Стоит также помнить о том, что индексация проводится лишь для неработающих пенсионеров. Если же гражданин Украины по достижении пенсионного возраста продолжает заниматься профессиональной деятельностью, то индексация для него произойдет лишь после увольнения. При этом эксперты не рекомендуют из-за этого бросать работу, особенно в нынешние непростые времена.

Кроме того, не стоит воспринимать эту индексацию, как повышение пенсий, поскольку ее задача заключается в том, чтобы уравновесить размеры выплат и рост цен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие существуют надбавки к пенсионным выплатам в Украине и за какие заслуги их получают.