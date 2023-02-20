Украинцам выплатят по 13 200 гривен: кто и как может получить помощь

Выплаты рассчитаны на несколько категорий украинцев

Украинские граждане могут получить помощь в 13 200 гривен от благотворительного фонда "Право на защиту" вместе с УВКБ ООН. Однако выплаты предусмотрены лишь для определенных категорий.

Финансовая помощь выплачивается в размере 2 200 гривен в течение шести месяцев. Общая сумма в итоге составляет 13 200. Однако этот вид помощи рассчитан на тех граждан, которые ранее не получали других выплат от различных международных организаций, передает издание "Факты".

Кто может получить помощь

В приоритете на получение выплат — уязвимые категории украинцев, а также те, кто больше всего пострадал от войны. Речь одет о:

семьях (внутренне перемещенные лица), которые были перемещены в течение последних 30 дней;

владельцах домохозяйств, которые пострадали от обстрелов;

семьях, потерявших члена семьи или же средства на существование в результате военных действий в стране (поврежденный магазин, ферма и т.д.)

Рассчитывать на финансовую помощь от ООН могут также переселенцы, которые переехали более месяца назад, имеют доход меньше 5400 грн на человека (за последние три месяца) и соответствуют одному из критериев:

в семье есть человек с инвалидностью;

домохозяйство ведется одним лицом (мужем или женой);

в семье есть беременная женщина с детьми до двух лет;

в семье есть пожилые люди (55+ лет).

Как подать заявку

Для подачи заявки на оформление помощи необходимо обратиться в пункты сбора данных. С их адресами подробнее можно ознакомиться на сайте "Право на защиту".

Отмечается, что граждане, которые зарегистрировались на получение помощи до 1 сентября, получат деньги за три месяца, то есть 6 600 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить финансовую помощь в 16 тысяч гривен.