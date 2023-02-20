Українцям виплатять по 13 200 гривень: хто і як може отримати допомогу

Виплати розраховані на кілька категорій українців

Українські громадяни можуть отримати допомогу у вигляді коштів у розмірі 13 200 гривень від Благодійного фонду "Право на захист" разом з УВКБ ООН. Проте виплати передбачені лише певних категорій.

Фінансова допомога виплачується у розмірі 2200 гривень протягом шести місяців. Загальна сума становить 13 200. Однак цей вид допомоги розрахований на тих громадян, які раніше не отримували інших виплат від різних міжнародних організацій, передає видання "Факти".

Хто може отримати допомогу

У пріоритеті на отримання виплат уразливі категорії українців, а також ті, хто найбільше постраждав від війни. Йдеться про:

сім’ї (внутрішньо переміщені особи), які були переміщені протягом останніх 30 днів;

власники домогосподарств, які постраждали від обстрілу;

сім’ї, які втратили члена сім’ї або ж кошти на існування в результаті воєнних дій у країні (ушкоджений магазин, ферма і т.д.)

Розраховувати на фінансову допомогу від ООН можуть також переселенці, які переїхали більше як місяць тому, мають дохід менш як 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають одному з критеріїв:

у сім’ї є людина з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи дружиною);

у сім’ї є вагітна жінка з дітьми до двох років;

у сім’ї є люди похилого віку (55+ років).

Як подати заявку

Для подання заявки на оформлення допомоги необхідно звернутись до пунктів збору даних. З їх адресами докладніше можна ознайомитись на сайті "Право на захист".

Зазначається, що громадяни, які зареєструвалися на отримання допомоги до 1 вересня, отримають гроші за три місяці, тобто 6600 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримати фінансову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень.