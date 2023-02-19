Українці отримають 25 тисяч гривень, але є нюанс: хто може претендувати на виплати

Для отримання виплат знадобиться низка документів

Одна категорія українців має можливість отримати допомогу у вигляді коштів при народженні дитини. Йдеться про мешканців міста Черкаси. "Телеграф" докладніше розповість про те, як отримати виплати та що для цього потрібно.

Так, сім’ї з Черкас, у яких з 1 січня 2023 року народилася дитина, можуть розраховувати на грошову допомогу. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив мер міста Анатолій Бондаренко.

Кому виплачуватимуть гроші

Батьки, зареєстровані в Черкасах і подали документи не пізніше ніж за пів року після народження дитини.

Також розраховувати на допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у Черкасах та постійно проживають у цьому місті не менше ніж дев’ять місяців.

Які потрібні документи

заява одного з батьків дитини/опікуна/усиновлювача, з якою постійно проживає дитина;

копія документа, що засвідчує особу одного з батьків дитини, опікуна, усиновлювача та документи, що підтверджують місце реєстрації (з поданням оригіналу);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія свідоцтва про народження дитини (з поданням оригіналу);

реквізити банківського рахунку одного з батьків, куди буде перераховано кошти;

копія рішення про усиновлення або встановлення опіки (для опікунів або усиновлювачів) (з поданням оригіналу),

документи, що підтверджують факт постійного проживання у Черкасах (це може бути довідка з навчального закладу, довідка з місця роботи),

копія довідки МСЕК/посвідчення особи з інвалідністю (з поданням оригіналу, цей пункт стосується лише осіб з інвалідністю).

Куди подавати документи

У Департамент соціальної політики Черкаської міської ради.

У разі народження двох або більше дітей грошова допомога виплачується на кожну дитину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3600 гривень.