Деякі українці можуть отримати 16 тисяч грн допомоги: деталі та відеоінструкція

Щомісяця нараховуватиметься по 4 тисячі гривень на індивідуальний банківський рахунок IBAN

Червоний Хрест України спільно з Міністерством у справах ветеранів розпочав спільний проект. Ветерани війни, які отримали інвалідність через війну, зможуть розраховувати на грошову допомогу у розмірі до 16 тисяч гривень.

Про це повідомили на Урядовому порталі. На допомогу можуть розраховувати інваліди І чи ІІ групи, а подати заяву на отримання допомоги можна на сайті е-Ветеран.

Хто може отримати допомогу

На виплати можуть розраховувати лише повнолітні українці, у яких, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", є статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи. Дані про це мають бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Сума допомоги – 4 тисячі гривень, а строк виплат – чотири місяці. Виплачуватиметься допомога одноразово одним платежем незалежно від того, чи отримує громадянин інші види допомоги.

Як подати заяву

Переконайтеся, що у вас є електронний підпис. Докладніше про це можна дізнатися за посиланням. Зайдіть на сторінку сайту www.eveteran.gov.ua. Перейдіть на посилання "Надання підтримки особам з інвалідністю в результаті війни". Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, заснованого на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Перевірте ваші дані (прізвище, ім’я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), після чого вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Перед надсиланням заяви повторно перевірте свої дані та дайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, потрібно подати нову заяву на сайті eveteran.gov.ua.

Вашу заяву буде направлено до Мінветеранів, де перевірять наявність статусу ветерана війни та відповідної групи інвалідності (І чи ІІ). Після успішної перевірки дані будуть передані до Червоного Хреста України для нарахування виплат.

Повідомлення про схвалення допомоги або відмову у виплатах не буде надіслано особі з міркувань безпеки. До речі, дані до Червоного Хреста передають знеособленими. Щоб дізнатися про статус своєї заяви, зверніться за телефоном +380636889596 в Мінветеранів. На сьогодні проект працює у тестовому режимі, а після виплат допомоги першим 10 тисячам ветеранам буде проведено перевірку якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проекту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці отримають 6600 гривень. Виплати належать деяким категоріям громадян.