Українцям виплатять по 6600 гривень: хто може претендувати на допомогу

Виплати передбачені для шести категорій громадян

Українці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 6600 гривень від французької організації ACTED, яка відновила діяльність щодо надання виплати громадянам нашої країни вперше з літа минулого року.

Організація допомагає внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з територій: Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє 24 канал.

Які категорії громадян можуть отримати виплати

люди похилого віку – від 60 років і старше;

самотні матері чи батьки, які виховують дітей;

сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

сім’ї з вагітними та жінками, що годують, і з малорухливими людьми, які потребують догляду;

сім’ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Скільки виплачує організація

Громадян, які підходять під вищезгадані категорії, виплачують 2200 гривень на кожного члена сім’ї одним платежем за три місяці. Таким чином, на одну особу виходить 6600 гривень. Отримати гроші можна у відділеннях Ощадбанку та Укрпошти або ж на банківську картку Ощадбанку.

Як отримати допомогу

Якщо ви підходите під одну з категорій, вам необхідно записатись на отримання фінансової допомоги за телефоном: 0 800 33 69 36. Для реєстрації вам знадобляться такі документи (всіх членів сім’ї):

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської картки Ощадбанку (якщо хочете отримати грошову допомогу на картку).

Розгляд заявки може тривати протягом місяця. Потім на вказаний номер надійде смс-повідомлення з підтвердженням або відмовою в наданні грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримати від Червоного Хреста виплати у розмірі 2500 гривень.