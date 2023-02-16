Украинцам выплатят по 6600 гривен: кто может претендовать на помощь

Выплаты предусмотрены для шести категорий граждан

Украинцы могут получить финансовую помощь в 6600 гривен от французской организации ACTED, которая возобновила деятельность по предоставлению выплаты гражданам нашей страны впервые с лета прошлого года.

Организация помогает внутренне перемещенных лицам, которые уехали с территорий: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает 24 канал.

Какие категории граждан могут получить выплаты

пожилые люди – от 60 лет и старше;

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Сколько выплачивает организация

Гражданам, подходящим под вышеуказанные категории, выплачивают 2200 гривен на каждого члена семьи одним платежом за три месяца. Таким образом, на одного человека выходит 6600 гривен. Получить деньги можно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты или же на банковскую карту Ощадбанка.

Как получить помощь

Если вы подходите под одну из категорий, вам необходимо записаться на получение финансовой помощи по телефону: 0 800 33 69 36. Для регистрации вам понадобятся следующие документы (всех членов семьи):

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты Ощадбанка (если хотите получить денежную помощь на карту).

Рассмотрение заявки может продолжаться в течение месяца. Затем на указанный вами номер поступит смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении денежной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получить от Красного Креста выплаты в 2500 гривен.