Часть украинцев получит по 2500 гривен: кто может претендовать на помощь от Красного Креста

На данный момент насчитывается уже более 10млн заявок

В Украине начали выплачивать помощь в виде денежных средств в размере 2500 гривен от Красного Креста. Рассчитывать на выплаты могут некоторые категории граждан нашей страны.

Предоставление финансовой помощи осуществляется по программе "єДопомога". Первый этап приема заявок на выплату денежной помощи от международных организаций завершен. Об этом сообщают на сайте "єДопомога".

Для кого предусмотрена денежная помощь

Внутренне перемещенные лица, находящиеся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;

Лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или находящихся в зоне активных боевых действий Украины.

Какие документы нужны для заполнения заявки на помощь

ФИО согласно идентификационному документу;

РНОКПП (ИНН)

Паспорт гражданина Украины, ID-карта, Вид на постоянное или временное проживание, Свидетельство о рождении ребенка;

Адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

Ваш номер телефона;

IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).

Отмечается, что на данный момент насчитывается более 10 млн заявок. В связи с большим количеством обращений временно сбор заявок прекращен.

"После подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории украинцев могут получить финансовую помощь от Соединенных Штатов Америки в размере 3600 гривен.