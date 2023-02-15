Частина українців отримають по 2500 гривень: хто може претендувати на допомогу від Червоного Хреста

На даний момент налічується вже більш як 10 млн заявок

В Україні почали виплачувати допомогу у 2500 гривень від Червоного Хреста. Розраховувати на виплати можуть деякі категорії громадян.

Надання фінансової допомоги здійснюється за програмою "єДопомога". Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій завершено. Про це повідомляють на сайті "єДопомога".

Для кого передбачено грошову допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

Особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або що перебувають в зоні активних бойових дій України.

Які документи необхідні для заповнення заявки на допомогу

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН);

паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини;

адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

ваш номер телефону;

IBAN (необхідний виплати допомоги на рахунок).

Зараз налічується понад 10 млн заявок. У зв’язку з великою кількістю звернень тимчасово збирання заявок припинено.

"Після підтвердження готовності фінансової підтримки з боку міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу від США у 3600 гривень.