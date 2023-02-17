Некоторые украинцы могут получить 16 тысяч грн помощи: детали и видеоинструкция
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Ежемесячно будет начисляться по 4 тысячи гривен на индивидуальный банковский счет IBAN
Красный Крест Украины совместно с Министерством по делам ветеранов запустил совместный проект. Ветераны войны, которые получили инвалидность из-за войны, смогут рассчитывать на денежную помощь в размере до 16 тысяч гривен.
Об этом сообщили на правительственном портале. На помощь могут рассчитывать инвалиды I или II группы, а подать заявление на получение помощи можно на сайте е-Ветеран.
Кто может получить помощь
На выплаты могут рассчитывать только совершеннолетние украинцы, у которых, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", есть статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Данные об это должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Сумма помощи — 4 тысячи гривен, а срок выплат — четыре месяца. Выплачиваться помощь будет единовременно одним платежом вне зависимости от того, получает ли гражданин другие виды пособия.
Как подать заявление
- Убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
- Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua.
- Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
- Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
- Проверьте ваши данные (фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), после чего укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.
- Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и дайте согласие на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.
Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua.
Ваше заявление будет направлено в Минветеранов, где проверят наличие статуса ветерана войны и соответствующей группы инвалидности (I или II). После успешной проверки данные будут переданы в Красный Крест Украины для начисления выплат.
Сообщение об одобрении помощи или об отказе в выплатах не будет отправлено лицу из соображений безопасности. К слову, данные в Красный Крест передают обезличенными. Чтобы узнать статус своего заявление обратитесь по телефону +380636889596 в Минветеранов. На сегодняшний день проект работает в тестовом режиме, а после выплат помощи первым 10 тысячам ветеранам будет проведена проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы получат 6 600 гривен. Выплаты полагаются некоторым категориям граждан.