Некоторые украинцы могут получить 16 тысяч грн помощи: детали и видеоинструкция

Ежемесячно будет начисляться по 4 тысячи гривен на индивидуальный банковский счет IBAN

Красный Крест Украины совместно с Министерством по делам ветеранов запустил совместный проект. Ветераны войны, которые получили инвалидность из-за войны, смогут рассчитывать на денежную помощь в размере до 16 тысяч гривен.

Об этом сообщили на правительственном портале. На помощь могут рассчитывать инвалиды I или II группы, а подать заявление на получение помощи можно на сайте е-Ветеран.

Кто может получить помощь

На выплаты могут рассчитывать только совершеннолетние украинцы, у которых, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", есть статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Данные об это должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Сумма помощи — 4 тысячи гривен, а срок выплат — четыре месяца. Выплачиваться помощь будет единовременно одним платежом вне зависимости от того, получает ли гражданин другие виды пособия.

Как подать заявление

Убедитесь, что у вас есть электронная подпись. Подробнее об этом можно узнать по ссылке. Зайдите на страницу сайта eveteran.gov.ua. Перейдите по ссылке "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны". Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи. Проверьте ваши данные (фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), после чего укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты. Перед отправкой заявления повторно проверьте свои данные и дайте согласие на обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

Если у вас нет банковского гривневого счета, вы можете открыть его в одном из банков по выбору и узнать его международный номер IBAN. Если международный номер банковского счета IBAN изменился, необходимо подать новое заявление на сайте eveteran.gov.ua.

Ваше заявление будет направлено в Минветеранов, где проверят наличие статуса ветерана войны и соответствующей группы инвалидности (I или II). После успешной проверки данные будут переданы в Красный Крест Украины для начисления выплат.

Сообщение об одобрении помощи или об отказе в выплатах не будет отправлено лицу из соображений безопасности. К слову, данные в Красный Крест передают обезличенными. Чтобы узнать статус своего заявление обратитесь по телефону +380636889596 в Минветеранов. На сегодняшний день проект работает в тестовом режиме, а после выплат помощи первым 10 тысячам ветеранам будет проведена проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы получат 6 600 гривен. Выплаты полагаются некоторым категориям граждан.