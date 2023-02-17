В Украине вырастут пенсии: Шмыгаль рассказал, кому и когда повысят выплаты

Правительство решило также сохранить все доплаты к пенсии по возрасту

В марте текущего года в Украине будет проведена масштабная индексация пенсий на 20%, в результате которой пенсии гражданам будут повышены.

Индексация в следующем месяце коснется более 10 млн украинцев. Ее будут проводить по поручению президента, несмотря на то, законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной. Об этом сегодня, 17 февраля, на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В 2023 году пенсии для украинцев снова будут повышены. Уже в марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство решило также сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Таким образом, пенсионеры старше 80 лет будут и дальше получать каждый месяц доплату в размере 500 гривен. Для граждан возрастом 75-80 лет доплата составит 400 гривен. А для пенсионеров от 70 до 75 лет — 300 гривен.

"Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что консультант по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, чего после индексации пенсий ждать работающим и неработающим пенсионерам в Украине.