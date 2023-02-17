В Україні зростуть пенсії: Шмигаль розповів, кому і коли підвищать виплати

Уряд вирішив також зберегти всі доплати до пенсії за віком

У березні цього року в Україні буде проведено масштабну індексацію пенсій на 20%, внаслідок якої пенсії громадянам буде підвищено.

Індексація наступного місяця торкнеться понад 10 млн українців. Її проводитимуть за дорученням президента, попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою. Про це сьогодні, 17 лютого, на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже в березні уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — сказав Шмигаль.

За його словами, уряд вирішив також зберегти всі доплати до пенсії за віком. Таким чином, пенсіонери віком від 80 років і надалі отримуватимуть щомісяця доплату у розмірі 500 гривень. Для громадян віком 75-80 років доплата становитиме 400 гривень. А для пенсіонерів від 70 до 75 років – 300 гривень.

"Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що консультант із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, чого після індексації пенсій чекати працюючим та непрацюючим пенсіонерам в Україні.